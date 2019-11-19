شنّت طائرات إسرائيلية صباح الثلاثاء، غارات قرب دمشق، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، رداً على صواريخ أطلقت من سوريا باتجاه إسرائيل.

وأفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" صباحاً، عن "دوي انفجارات" قرب مطار دمشق الدولي، من دون إضافة تفاصيل.

وقال مدير المرصد السوري رامي عبد الرحمن، لوكالة "فرانس برس"، "استهدفت طائرات إسرائيلية بنحو خمسة صواريخ مواقع جنوب وجنوب غرب دمشق انطلقت منها الصواريخ على إسرائيل".

وأوضح أن تلك المواقع تعود "لمجموعات موالية لقوات النظام وقد تكون حزب الله اللبناني أو فصائل فلسطينية".

وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباحاً، اعتراض نظام الدفاع الجوي "أربعة صواريخ أطلقت من سوريا باتجاه الأراضي الاسرائيلية"، مؤكداً أنه "لم يصب أيا من الصواريخ هدفاً في إسرائيل".

ولم يصدر أي تعليق من إسرائيل حول الغارات في سوريا.

وكثّفت اسرائيل في الأعوام الأخيرة وتيرة قصفها في سوريا، واستهدفت بشكل أساسي مواقع للجيش السوري وأهدافاً إيرانية وأخرى لحزب الله. وتُكرّر إسرائيل أنها ستواصل تصدّيها لما تصفه بمحاولات إيران الرامية إلى ترسيخ وجودها العسكري في سوريا وإرسال أسلحة متطورة إلى حزب الله.

وفي 12 نوفمبر، استهدف قصف إسرائيلي منزل القيادي في حركة الجهاد الإسلامي أكرم العجوري في دمشق، ما أسفر عن مقتل ابنه معاذ وشخص آخر.

وتزامنت الغارات مع عملية إسرائيلي، في قطاع غزة قتل فيها القيادي في الحركة بهاء أبو العطا، ما أسفر عن تصعيد عسكري استمر أياما وانتهى باتفاق تهدئة هش.