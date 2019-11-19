أصيب شخص يبلغ من العمر 45عاماً، بإصابات متفرقة، إثر سقوطه أثناء محاولته ركوب القطار المتجه إلى مدينة كفر الشيخ من محطة قلين، وجرى نقله للمستشفى واتخاذ الإجراءات القانونية.

تلقى اللواء محمود حسن، مدير أمن كفر الشيخ، إخطاراً من اللواء هيثم عطا، مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، يفيد بتلقيه بلاغاً من نقطة شرطة محطة قطار قلين، بإصابة "أحمد .م.ع"، 45 عاماً، بإصابات متفرقة، أثناء محاولته اللحاق بقطار قلين- كفر الشيخ، ولم يتمكن من ركوب القطار ليسقط على المحطة مصابا بكدمات وسحجات باليد والساق اليسرى وجروح متوسطة.

وجرى نقل المصاب بسيارة إسعاف، لمستشفى قلين المركزي لتلقي العلاج اللازم، وتبين من التقرير المبدئي والكشف على المصاب، إصابته بكدمات وسحجات قوية نتيجة سقوطه على محطة القطار، وذلك بالجانب واليد والساق اليسرى، وتحرر محضر بالواقعة، وجار إخطار النيابة.