أعلن المستشار محمد أبا زيد اعتذاره عن الاستمرار في انتخابات نادي القضاة المقرر لها 20 ديسمبر المقبل، موضحا: "عقدت العزم وتقدمت للترشح لعضوية مجلس إدارة نادي قضاة مصر، ورغبة في استكمال مسيرة عطاء استمرت سنوات طوال ممثلا لأعز الناس إلى قلبي قضاة مصر، الذين منحوني شرف تمثيلهم بمجلس الإدارة في حقبة تاريخية هامة لنادينا العريق".

وأضاف عبر حسابه على فيس بوك: "اليوم ولظروف خاصة حالت بيني وبين الاستمرار في ترشحي، أتقدم إليكم جميعا باعتذاري عن ذلك مع عميق شكري ومودتي، خاصة للذين أبدوا شعورا طيبا لترشحي ومؤازرتي من القضاة وأعضاء النيابة العامة، مع أطيب تمنياتي بالتوفيق لمن يختاره سدنة القضاة قضاة مصر".

وكانت "الوطن" أول من أشارت إلى اعتذار "أبازيد" عن الاستمرار في سباق انتخابات نادي قضاة مصر في عددها اليوم، حيث كشفت مصادر قضائية عن انضمام المستشار ياسر عكاشة إلى قائمة "وحدة القضاة" لخوض الانتخابات على مقاعد المستشارين، في القائمة التي يرأسها المستشار يسري عبدالكريم رئيس محكمة الاستئناف، والمرشح رئيسا للنادي، كبديل للمستشار محمد أبا زيد لسفره خارج مصر.