يفضل الكثير من المواطنين قضاء عطلة شتوية برفقة الأسرة بحلول فصل الشتاء، وتبدأ رحلة البحث عن أفضل مدن المشتى، ومؤخرا برزت واحة سيوة باعتبارها من أهم مدن المشتى في مصر، حيث يتوفر بها أجواء تساعد على الاستجمام والاسترخاء من أعباء الحياة، فضلا عن أهميتها بين مدن السياحة العلاجية في مصر.

وتستعرض "الوطن" في السطور التالية أسعار المواصلات والإقامة بالفنادق وأهم المزارات السياحية بواحة سيوة:

أسعار المواصلات

فئة الاقتصادي: تتراوح الأسعار بين 120 جنيها و170 جنيها.

فئة الإيليت: تتراوح الأسعار بين 170 جنيها لـ190 جنيها.

فئة الإيلبيت بلس: تتراوح الأسعار بين 200 جنيه لـ 230 جنيها.

أسعار الإقامة

يتراوح متوسط سعر الإقامة لليلة الواحدة في فنادق 4 نجوم بين 350 و400، بينما تتراوح أسعار الإقامة في الفنادق 5 نجوم لليلة الواحده بين 900 و1200جنيه.

أهم المزارات السياحية

قلعة شالي "سيوة القديمة"

تتميز قلعة شالي بطراز بيئي فريد، وكان سكان شالي يعيشون في منطقة قلعة شالي قديما، لكن بسبب السيول اضطروا للنزول للعيش على الأطراف.

منطقة الحفريات "بحر الرمال الأعظم"

كانت تلك المنطقة جزءا من المحيط لفترة كبيرة، لذلك تحتوي على حفريات نادرة للأسماك، فضلا عن بقايا عظام حوت ضخم، وقواقع ونجوم بحر.

بلاد الروم

تتميز تلك المنطقة باحتوائها على مجموعة مقابر صخرية يرجع تاريخها للعصر الروماني.

البحيرات المالحة

تتميز البحيرات المالحة في واحة سيوة بلونها السماوي واحتوائها على نسبه عالية من الملح، ما يجعلها غير صالحة للغطس.

جبل الدكرور

جبل الدكرور أحد أكبر جبال واحة سيوة، ومن خلاله يمكن رؤية واحة سيوة بأكملها، ويتم تنظيم عيد السياحة في أكتوبر عليه من كل عام عليه.

عيون سيوة الكبريتية

يتجه الكثير من الزائرين إلى سيوة بعينها قاصدين عيونها الكبريتية، التي تعالج الكثير من أمراض الجلد، فضلا عن الشعور بالاسترخاء والاستجمام الذي تعطيه للزائر.

سوق شالي

يوجد في سوق شالي الكثير من الأعمال اليدوية المختلفة، إضافة إلى العطور والزيتون والتمور وكثير من الأشياء التي تتميز الواحة بجودة إنتاجها.