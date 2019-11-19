يستعد النجم أكرم حسني، لفيلمه الجديد الذي يحمل اسم "العميل صفر"، والذي من المرتقب انطلاق عملية تصويره قريباً بعد انتهاء المخرج محمد سامي، من كل الاستعدادات المتعلقة باختيار أماكن التصوير و"اللوكيشن" الخاص بأحداث الفيلم.

ونشر المخرج محمد سامي، عبر حسابه الشخصي على موقع "انستجرام"، صورة تجمعه بالمنتج وائل عبدالله، وأعلن خلالها أن "العميل صفر"، من بطولة أكرم حسني، وتأليف أيمن وتار، وإنتاج وائل عبدالله.

وكان الفنان أكرم حسني، انسحب من الفيلم الذي كان من المقرر أن يخوض به التجربة الأولى مع المخرج شريف عرفة، بالرغم من البدء في التحضيرات المتعلقة بالفيلم، وسعادة أكرم بالعمل مع شريف عرفة ونشره صورة على حسابه الشخصي بـ"الفيسبوك".

ويعمل أكرم حسني في الوقت الحالي، على مسلسله الجديد "تيمون وبومبا" مع النجم أحمد فهمي، ليخوض به سباق دراما رمضان 2020.