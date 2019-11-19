تسجيل الدخول
ترقبوا أقوى ملحق على الوطن لمعرض Cairo ICT

أحدث الأخبار

مطالبات فلسطينية باجتماع طارئ للجامعة العربية بسبب شرعنة المستوطنات

مطالبات فلسطينية باجتماع طارئ للجامعة العربية بسبب شرعنة المستوطنات

من أجل أفريقيا.. السيسي يشارك في 8 قمم دولية آخرها قمة العشرين

من أجل أفريقيا.. السيسي يشارك في 8 قمم دولية آخرها قمة العشرين

المنافسة العادلة بين شركات الطيران دورة جديدة تستضيفها القاهرة

المنافسة العادلة بين شركات الطيران دورة جديدة تستضيفها القاهرة

محافظ أسيوط يقوم بجولة تفقدية بمركز صدفا

محافظ أسيوط يقوم بجولة تفقدية بمركز صدفا

إحالة قانون "الضرائب الموحد" المقدم من الحكومة لـ"خطة النواب"

إحالة قانون "الضرائب الموحد" المقدم من الحكومة لـ"خطة النواب"

السجن من 3 إلى7 سنوات لـ6 متهمين اقتحموا مجلس ديرمواس

السجن من 3 إلى7 سنوات لـ6 متهمين اقتحموا مجلس ديرمواس

اختيارات الوطن

من أجل أفريقيا.. السيسي يشارك في 8 قمم دولية آخرها قمة العشرين

من أجل أفريقيا.. السيسي يشارك في 8 قمم دولية آخرها قمة العشرين

آخر ضحاياها طالب سوداني.. أبرز وقائع التنمر داخل أسوار المدارس وخارجها

آخر ضحاياها طالب سوداني.. أبرز وقائع التنمر داخل أسوار المدارس وخارجها

"شكري" يسأل: هل يحتفل أهالي شبرا الخيمة بالكريسماس؟

"شكري" يسأل: هل يحتفل أهالي شبرا الخيمة بالكريسماس؟

بينها التسابيح والمرض.. 6 صلوات قد لا يعرفها الكثير من المسلمين

بينها التسابيح والمرض.. 6 صلوات قد لا يعرفها الكثير من المسلمين

إرادة تصنع أبطال.. حكايات من منتخب مصر لرفع الأثقال للمكفوفين

إرادة تصنع أبطال.. حكايات من منتخب مصر لرفع الأثقال للمكفوفين

عروض وخصومات في اليوم العالمي للرجال.. ممنوع دخول النساء

عروض وخصومات في اليوم العالمي للرجال.. ممنوع دخول النساء

الأكثر قراءة

عاجل