إحالة قانون "الضرائب الموحد" المقدم من الحكومة لـ"خطة النواب"

أحال الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب في الجلسة العامة للمجلس اليوم، مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد (بديلا عن المشروع الذي قدمته للمجلس في 17 يوليو الماضي)، إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.

كما أحال عبدالعال، مشروع قانون آخر مقدما من الحكومة بشأن تعديل القانون رقم 141 لسنة 2014 بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر، إلى لجنة مشتركة من لجان المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشؤون الاقتصادية، والخطة والموازنة، والشؤون الدستورية والتشريعية.

وأعلن رئيس مجلس النواب إحالة مشروع قانون مقدم من النائب سامي رمضان وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950، إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.