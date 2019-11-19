السجن من 3 إلى7 سنوات لـ6 متهمين اقتحموا مجلس ديرمواس

عاقبت اليوم الثلاثاء المحكمة العسكرية المنعقدة بمحافظة أسيوط، 6 متهمين من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية بالسجن من 3 إلى7 سنوات، حضوريا، في قضية اقتحام وحرق مجلس مدينة ديرمواس، بجنوب محافظة المنيا، عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة.

وقال مصدر قانونى، إن المحكمة عاقبت 4 متهمين حضوريا بالسجن المشدد 7 سنوات، ومتهمين اثنين بالسجن 3 سنوات، بينما برأت المحكمة متهم واحد لعدم كفاية الأدلة بتهم: اقتحام منشآت عامة والانتماء لجماعة محظورة والتحريض على العنف والشغب.

وفى قضية ثانية، آجلت ذات المحكمة إعادة محاكة 17 متهما آخرين من عناصر الإخوان في قضايا عنف بمركزي ملوي ومغاغة إلى جلسة 26 من الشهر الجاري.والمتهمين كان محكوما عليهم بالسجن المؤبد غيابيا، وتعاد إجراءات محاكمتهم في قضية اقتحام قسم شرطة مغاغة وقسم ملوي وحرق واقتحام المتحف وحرق مجلس المدينة.

وكانت المحكمة استمعت اليوم إلى جزء من المرافعة عن المتهمين الذين أحيلوا للقضاء العسكرى مطلع 2015، ضمن العشرات من المتهمين وقضت المحكمة العسكرية عليهم غيابيا بالسجن المؤبد منتصف العام الماضى.