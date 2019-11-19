"الأورمان": مشروعات تنموية وخدمات طبية لمحدودى الدخل بالمنيا

قال محمود فؤاد نائب مدير عام الأرومان، إن الجمعية تنفذ خلال شهر نوفمبر الجاري، عدد من المشروعات التنموية والخدمات الطبية للمرضى غير القادرين ومحدودي الدخل، بمحافظة المنيا، لتوفير "حياة كريمة" للأسر الأكثر احتياجًا.

وأوضح "فؤاد"، أنه فى مجال المشروعات التنموية، توزع الأورمان 24 مشروع تنموي لأصحاب المشروعات متناهيه الصغر، للشباب والأسر الأولى بالرعاية، ومساعدة زواج 20 فتاة يتيمة مقبلة على الزواج.

وفى المجال الطبي، أجرت الجمعية 40 عملية عيون، تنوعت بين عمليات المياه البيضاء، الزرقاء، جراحات الشبكية، زرع القرنية، بالإضافة إلى 32 عملية قلب، وتوقيع الكشف الطبي على مرضى غير قادرين من خلال 4 قوافل طبية، بالتعاون مع مستشفى المنيا الجامعى، وتسليم 7 كراسي متحركة، 5 سماعات طبية لضعاف السمع، ولذوي القدرات الخاصة لمساعدتهم فى ممارسة حياتهم بشكل طبيعي.

وأشاد "فؤاد"، بالتعاون الوثيق للجمعية مع محافظة المنيا، التي تذلل كل العقبات أمام عمل الجمعية، لافتا إلى أنه من المقرر إجراء مسح اجتماعي للفئات المستحقة، لرصد الإحتياجات الرئيسية للأكثر إلحاحًا وتأثيرًا، على واقع معيشة الأسر الأكثر احتياجًا فى النطاقات الجغرافية الفقيرة، لمساعداتها بالتعاون مع الجمعيات الأهلية بالقرى والنجوع، بهدف التوزيع العادل ووصول التبرعات لمستحقيها من الفقراء والأيتام.