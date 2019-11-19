تمكن رجال جمارك سفاجا بالتنسيق مع إدارة مكافحة التهرب الجمركي بالبحر الأحمر عمليات من ضبط محاولات وبلغت قيمة التعويضات الجمركية المستحقة 453 ألف و313 جنيه، وذلك بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

تلقى رجال مكافحة التهرب الجمركي بالبحر الأحمر معلومات عن محاولة إخفاء وتهريب أصناف محظورة ضمن مشمول البيان الجمركي رقم 1340 لسنة 2019 وذلك داخل أمتعة شخصية مشحونة من الكويت باسم "ي. ج. ي"، وبمعاينة وكشف الطرود، وتبين وجود 3 جراكن خاصة بمواد تنظيف السيارات بها 60 كيلو جرام من زيوت الشيش الإلكترونية مخفاة بعيدا عن الطرود بهدف تهريبها.

وفي المحاولتين الثانية والثالثة جرى ضبط 10 أكياس غذاء ملكات النحل بوزن 700 جرام و10 دستة من الكريمات المرطبة للأماكن الحساسة وكمية من مستحضرات تجميل.

قرر رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير 3 محاضر ضبط جمركي رقم 318 لسنة 2019 .

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط محاولات التهرب الجمركي.