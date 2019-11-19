أعلن مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة محمد إدريس، أن السلم والأمن الدوليين لم ولن يتحققا عبر سياسات الردع وسباقات التسلح، ولا يجب رهن إخلاء المنطقة من أسلحة الدمار الشامل بشروط، وفق ما نقلت قناة "روسيا اليوم".

وأشار إدريس خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأمم المتحدة الذي يعقد لأول مرة بهدف إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وكل أسلحة الدمار الشامل الأخرى، والمنعقد في نيويورك خلال الفترة من 18 – 22 نوفمبر 2019، أشار إلى أن مصر سوف تسعى خلال جلسات المؤتمر إلى "تقديم رؤية واقعية وعملية لتحقيق أهداف قرار مؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية بشأن الشرق الأوسط لعام 1995".

ونوه بأن هذا المؤتمر يعقد في ظل تحديات أمنية غير مسبوقة تشهدها منطقة الشرق الأوسط، "وهو ما يدعو للعمل على توظيف هذا المؤتمر كمحفل يطلق عملية جادة تهدف لإنشاء منظومة أمنية مستقرة قائمة على التعاون وتحقيق الأمن المشترك للجميع".