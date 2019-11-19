قال شوقي حامد، الناقد الرياضي، إن هناك آمال وطموحات كبرى للمنتخب الأولمبي المصري، خلال لقائه مع نظيره من دولة جنوب أفريقيا، مساء اليوم: "شبابنا هترسم بسمة عريضة على شفاه المصريين.. وإن شاء الله هنكسب النهاردة".

وأضاف "حامد"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "اليوم"، والذي تقدمه الإعلامية سارة حازم، والمذاع على فضائية "DMC"، أن المنتخب المصري أكثر موهبة ومهارة وحماس من الفريق الخصم، وهو ما يميزهم عن المنتخب الخصم، موضحًا أن الجمهور المصري، الذي يملأ مدرجات استاد القاهرة، يدل على امتلاك المنتخب المصري أفضل جمهور، مقارنة بنظيره الجنوب أفريقي.

وأكد أن الفريق المصري هو الأقرب للفوز بالمباراة، والتأهل لدورة الألعاب الأولمبية الصيفية طوكيو 2020: "عندنا أمل أننا نكسب في المباراة النهائية، ونحصد لقب البطولة".