وزير الداخلية يصدر قرارا خاصا بجوازات سفر محافظي البنك المركزي

أًصدر اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، قرارا بشأن جوازات السفر الخاصة بعدد من الشخصيات أصحاب المناصب الآتية: "محافظو البنك المركزي المصري الحالي والسابقين، ورئيس هيئة قناة السويس، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، ورئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية بقناة السويس"، وذلك بناء على قرار رئيس الجمهورية رقم 97 لسنة 1959.

ونشرت الوقائع المصرية، تفاصيل القرار بتعديل المادة 16 من أحكام القانون 63 لسنة 1959، بناء على القرار الصادر برقم 2103 لسنة 2019 ، وجاءت تفاصيله كالتالي:

وكان البند الـ16 من المادة 2 من القرار الوزاري رقم 63 لسنة 1959، ينص على أنه تمنح جوازات السفر الدبلوماسية إلى الفئات التالية: "محافظ البنك المركزي المصري، ورئيس هيئة قناة السويس، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية".

ووفقًا للتعديل، أصبح البند ينص على منح جوازات السفر الدبلوماسية لكل من الشخصيات التالية: "محافظي البنك المركزي المصري الحالي والسابقين، ورئيس هيئة قناة السويس، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، ورئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية بقناة السويس".