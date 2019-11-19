دبلوماسي سابق عن مشاركة الرئيس في "العشرين": تحدث عن أفريقيا بإخلاص

قال السفير الدكتور محمد حجازي مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن قمة مجموعة العشرين وأفريقيا، يعد ملتقى مهمًا جدًا، على صعيد دعم العلاقات بين أفريقيا ومجموعة العشرين.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مانشيت"، الذي يعرض عبر شاشة "أون إي"، أن الرئيس السيسي تحدث باسم مصر وأفريقيا، ونقل مصر للعالم كفرصة استثمارية واعدة، وحيّا الجهود الألمانية، والعلاقات الاستراتيجية التي عبرت عن نفسها في العديد من المشاهد، أهمها لقائه بالمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، الرئيس الألماني، وزيرة الدفاع، وزير التعاون الإنمائي، ورئيس البنودستاج.

وتابع، أن ألمانيا من خلال 1125 شركة تستثمر بما قيمته 7 مليار يورو، لافتًا إلى أن هناك استثمارات ألمانية في قطاع الطاقة، والبحث عن النفط والغاز، بالإضافة إلى ما قدمته شركة سيمنز من خلال عقد بقيمة 8 مليار يورو في عام 2015، التي أضافت الطاقة الكهربائية المولدة للشبكة القومية الموحدة.

وأشار، إلى أن الرئيس السيسي، تحدث مع المستثمرين ورجال الأعمال الألمان لصالح قارة أفريقيا، مشددًا على أن مواجهة الإرهاب والتطرف من خلال التنمية، فلا يمكن القضاء على الإرهاب أو الهجرة غير الشرعية، إلا لو أتيحت فرص عمل لأبناء القارة في أراضيهم، وإلا فإنهم سيبحثون عن أرزاقهم في مناطق أخرى.

ولفت، إلى أن الرئيس السيسي طرح في مشاركاته الدولية، أهمية توطين الاستثمارات والشراكة الدولية من أجل القضاء على العنف وتسوية النزاعات، وإتاحة الفرصة لأبناء القارة للنهوض بمقدراتهم: "هذا التوجه تبنته ألمانيا، التي أنشأت صندوق استثمار، وجد في مصر العددي من الفرص، وتحدث الرئيس السيسي باسم مصر بكفاءة وفاعلية وتحدث عن مصالح قارة أفريقيا بإخلاص، وهو الأمر الذي يعطيه المصداقية دائمًا في حركاته الخارجية مع تقدير دولي، ما تقوم به مصر في مكافحة الإرهاب".

وأتم: "ألمانيا نموذج للشراكة التي عبر عنها الرئيس السيسي، حيث أنشأت صندوقًا للاستثمار وجد فرصًا كثيرة في مصر، وأفريقيا تقدم نموذج الاندماج والشراكة مع أفريقيا، والدول الصناعية من خلال خبراتها ومعارفها وصناديق التمويل الدولية ومؤسسات التمويل والبنوك، مدعوة للشراكة مع أفريقيا".