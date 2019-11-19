قيادي بحركة فتح: تصريح "بومبيو" انتهاك للقوانين والمواثيق الدولية

علق الدكتور جهاد الحرازين، القيادي في حركة فتح، على إعلان منظمة التحرير الفلسطينية التحرك في السبل القانونية لمواجهة مساندة الولايات المتحدة للمستوطنات الإسرائيلية، قائلًا: إن التصريح الذي أدلي به وزير الخارجية الأمريكي، بمنح الصفة القانونية للمستوطنات، يعد انتهاكا للقانون الدولي، ولكافة الاتفاقيات والمواثيق والقرارات الدولية.

كانت منظمة التحرير الفلسطينية، أعلنت اليوم، أن القيادة الفلسطينية ستتحرك عبر جميع السبل القانونية والسياسية المتاحة لمواجهة إعلان الإدارة الأمريكية دعم بناء مستوطنات إسرائيل، وذلك بعدما صرح وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، باعتبار الاستيطان لا يخرق القانون الدولي، مؤكدة أن هذه التصريحات ليس لها أية صلاحية قانونية.

وأصاف الحزارين لـ"الوطن"، أن قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة تدين بناء المستوطنات، موضحًا أن القيادة الفلسطينية أجرت سلسلة من الاتصالات والاجراءات، التي تم اقرارها من قبل منظمة التحرير الفلسطينية والقيادة والحكومة، حيث جرت اتصالات مع العديد من قادة العالم، والذى ترتب عليه إدانات وشجب ورفض للموقف الأمريكي.

وأشار القيادي في حركة فتح، القيادة الفلسطينية ستتوجه للمحكمة الجنائية الدولية، بتقديم ملف لها حول الاستيطان باعتباره جريمة مستمرة ومتواصلة، والذي يدخل ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، موضحًا أنه سيتم اللجوء أيضا لمحكمة العدل الدولية، باعتبار الولايات المتحدة انتهكت القانون الدولي وتعدت على حقوق الشعب الفلسطيني، وتجاوزت الاعراف الدبلوماسية، وانتهكت اتفاقية جنيف الرابعة واتفاقية "لاهاي" وقرارات مجلس الأمن، والجمعية العامة للأمم المتحدة.

وتابع أن هناك دعوة من قبل دولة فلسطين، لعقد اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب خلال الأيام المقبلة، مشيرًا إلى يوم الأربعاء المقبل، سيكون جلسة استماع في مجلس الأمن حول الشرق الأوسط، وسيتم التطرق لهذه القضية.

وأردف، أن القيادة الفلسطينية ستعمل على التنسيق مع الأشقاء العرب والدول الحرة بالعالم، لأجل عقد جلسة لمجلس الأمن أو الجمعية العامة للأمم المتحدة، لأن الموقف الأمريكي يعد ضربة واضحة، لكافة الأعراف والمواثيق والأنظمة الدولية، واعتداءً سافرًا على المجتمع الدولي ومؤسساته، ويهدد الأمن والسلم الدوليين.