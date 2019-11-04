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دحلان: أردوغان باع شهداء سفينة مرمرة بأموال إسرائيل

دحلان: أردوغان باع شهداء سفينة مرمرة بأموال إسرائيل

"إنسان آلي" لمواجهة الكوارث الطبيعية: التكنولوجيا تنقذ البشرية

"إنسان آلي" لمواجهة الكوارث الطبيعية: التكنولوجيا تنقذ البشرية

دحلان: حديد بناء المستوطنات الإسرائيلية يأتي من تركيا

دحلان: حديد بناء المستوطنات الإسرائيلية يأتي من تركيا

ذهاب بلا عودة.. رحلة الطفل بشوي قتيل أبوالنمرس: خرج يساعد والده فرجع جثة

ذهاب بلا عودة.. رحلة الطفل بشوي قتيل أبوالنمرس: خرج يساعد والده فرجع جثة

حكاية حنين "نمبر وان" لأيام الطفولة و"الكحرتة": الماضي طريق المستقبل

حكاية حنين "نمبر وان" لأيام الطفولة و"الكحرتة": الماضي طريق المستقبل

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