دحلان: حديد بناء المستوطنات الإسرائيلية يأتي من تركيا

كشف القيادي الفلسطيني وعضو المجلس التشريعي الفلسطيني محمد دحلان، حجم التعاون الضخم بين النظام التركي برئاسة رجب طيب أردوغان وبين كيان الاحتلال الإسرائيلي، حيث ذكر أن هناك 300 رحلة جوية بين تركيا وتل أبيب في الشهر الواحد، كما أن 49% من الإسمنت المستورد لبناء المستوطنات الإسرائيلية يأتي من تركيا.

وأضاف دحلان، خلال حواره في برنامج "الحكاية"، مع الإعلامي عمرو أديب، على شاشة "MBC مصر" ، أن 60% من الحديد المستخدم في بناء المستوطنات الإسرائيلية يأتي من تركيا، كما أن حجم التبادل العسكري والأمني بين تركيا وإسرائيل هو الأعلى في المنطقة، موضحًا أن تركيا كانت أول دولة إسلامية تعترف بإسرائيل عام 1949.

وأشار القيادي الفلسطيني وعضو المجلس التشريعي الفلسطيني، إلى أن تركيا كانت أول دولة إسلامية ترسل سفير لها في تل أبيب عام 1953، وبالتالي ليس لأدروغان وعصابته الحق في الحديث عن القضية الفلسطينية، مضيفًا: "لدينا عدد من الشهداء في فلسطين ودماء ما يعطي أردوغان وأمثاله دروسًا في الوطنية وفي الكرامة والشهامة وفي الصمود وفي التصدي".

وتابع: "نحن كفلسطينيين ما زلنا صامدين على أرضنا، ثابتين على ثوابتنا نحافظ على القدس، لم نشهد يوما أن قامت تركيا بمساندة الشعب الفلسطيني، عرفنا الدعم السعودي من بداية منظمة التحرير حتى الآن، الدعم الإماراتي والكويتي والجزائري ماديا، والدعم المعنوي من الأردن ومن مصر وكل الدول العربية، لم أر بصمة إيجابية لتركيا على فلسطين أو الشعب الفلسطيني".