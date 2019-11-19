توجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتحية والتقدير للمنتخب الوطني الأوليمبي، بعدما نجح في التأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020، إثر تأهله إلى نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب تحت 23 عامًا، حسبما ذكر التليفزيون المصري.

وكان المنتخب الوطني، نجح في التغلب على منتخب جنوب أفريقيا بثلاثية نظيفة، ليعبر إلى المباراة النهائية، ويواجه نظيره الإيفواري، الذي تأهل إلى المباراة الختامية، مستفيدًا من الفوز على المنتخب الغاني، بركلات الترجيح.

وأشاد الرئيس السيسي، بمستوى الأداء البطولي لجميع أعضاء المنتخب الأوليمبي لتحقيق هذا الإنجاز.