"أنت فوق رأس الجميع".. مواطنون مصريون يهنئون السيسي بعيد ميلاده

عرض الإعلامي أحمد موسى، مقطع فيديو لعدد من المواطنين المصريين، يهنئون الرئيس عبد الفتاح السيسي بعيد ميلاده، وذلك خلال تقديمه برنامج "على مسؤوليتي"، عبر شاشة "صدى البلد"، موضحًا أن المواطنين هنأوا السيسي بعيد ميلاده بحب، وليس من أجل مطالب شخصية.

وقالت إحدى المواطنات خلال الفيديو: "كل سنة وانت طيب يا ريس.. إحنا معاك ومش هنسيبك، ومصر هتبقى قد الدنيا بينا كلنا"، فيما قالت أخرى: "كل سنة وحضرتك طيب يا ريس، ربنا يخليك لينا يارب، أنت فوق رأسنا ياريس، وفوق رأس الجميع".

وقالت فتاة أخرى: "كل سنة وأنت طيب، كل سنة وأنت بترد على كل كارهين الخير لمصر، وأنت بترد عليهم برقيك وعملك، كل يوم تثبت أنك رئيس تليق بحجم مصر"، بينما قالت سيدة أخرى: "كل سنة وأنت طيب ربنا يديك على قد نيتك ونية حبك لمصر".