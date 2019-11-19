قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، جرى تركيب 8330 خط تليفون أرضي بمدينتي شرم الشيخ وطور سيناء ضمن خطة المحافظة في التعامل مع الزيادة والتوسع في الشبكة لتوفير الخدمات للأحياء السكنية الجديدة.

وأوضح المحافظ أنه جرى إنشاء شبكة أرضية جديدة بمنطقة مساكن الـ 120 وحدة، ومنطقة فيلات عايدة، ومنطقة مساكن حي النور المميز، ومنطقة كمين المرور، ومنطقة الإرسال التلفزيوني، والرويسات السكنية في مدينة شرم الشيخ، بإجمالي سعة 4630 خطا، إضافة لتركيب 34 وحدة MSAN بإجمالي سعة 15 ألف و776 خط.

وأضاف محافظ جنوب أنه جرى إنشاء شبكة أرضية جديدة بمدينة طور سيناء بمنطقة مساكن الـ 1560 وحدة، ومساكن الفيروز، ومساكن حي النادي الجديدة، ومساكن ابني بيتك، بإجمالي سعة 3700 خط إضافة لتركيب 12 وحدة MSAN بإجمالي سعة 7072 خطا.