كشف أنجلو مانوث، والد الطفل جون من جنوب السودان، الذي تعرض إلى التنمر في الشارع، تفاصيل واقعة التنمر بنجله "جون أنجلو"، أثناء ذهابه للمدرسة، فضلا عن تحقيقات النيابة.

وقال "مانوث"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "يحدث في مصر"، مع الإعلامي شريف عامر، على شاشة "MBC مصر"، إنه يعتبر مصر بلده الثاني، والشعب المصري أخوة له، وأن ما حدث مع نجله لا يعبر عن تعامل المصريين مع الشعب الجنوب سوداني، "مش كل الناس زي بعضها"، على حد قوله، موضحًا أن نجله أدلى أمام النيابة بما تعرَّض له من سخرية وتنمر، من 3 شباب في الشارع، أثناء ذهابه للمدرسة، وكان يرتدي الزي المدرسي.

وتابع : "ما حدث مع ابني ما كانش هزار، وهو راح قال كده في النيابة".

وتداول رواد "فيس بوك"، مقطع فيديو لـ 3 طلاب، تنمروا فيه بطالب سوداني، وعلى الفور اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات ضد المتهمين بعد تحديدهم.

وتمكنت قوة من قسم حدائق القبة من القبض على الطلاب المتهمين في الواقعة، حيث تبين أن الطالب المجني عليه يُدعى "جون"، وأن الواقعة كانت في منطقة دير الملاك.