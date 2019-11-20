قال الفنان الصاعد معتز هشام، الذي جسد شخصية السلطان العثماني سليم الأول، في المسلسل التاريخي "ممالك النار"، إن تصوير مشاهده بالمسلسل استغرق 4 شهور، كان يسافر خلالها إلى تونس، ويعود إلى مصر، لذلك طالت فترة تصوير المشاهد.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر، مقدم برنامج "يحدث في مصر"، الذي يعرض عبر شاشة "MBC مصر"، أن أحد أصدقائه أخبره بمكتب تمثيل يطلب ممثلين: "رحت وبعد كدة كلموني عشان أعمل أوديشن على الدور بس أصحح اللغة شوية، بعدها كلموني وقالوا إني همثل الدور".

وأعرب هشام، عن سعادته الكبيرة بالنجاح الذي حققه في أول حلقتين بالمسلسل: "شعرت بفرحة كبيرة عندما قبلت للعمل بالمسلسل، ولم أكن أتخيل ما حدث".

وتابع: "لم أكن قلقًا على الإطلاق والمسرح يكسر الرهبة، كما أن الممثلين الكبار في المسلسل منحوني الثقة، وأهالي الأطفال الصغار كانوا يشجعونني أيضًا".