ناقش العقيد أحمد الهواري رئيس مركز ومدينة الزينية شمال الأقصر عددا من قرارات تخصيص الأراضي لإنشاء مدارس عليها وتشكيل لجنة لتفقد مواقع هذه الأراضي.

وأوضح الهواري أنه تم معاينة أرض مدرسة الشيخ خير بمدينة الزينية قبلي والبالغ مساحتها 5 قراريط و12 سهما أملاك دولة وصادر لها قرار تخصيص رقم 299 لسنة 2009، وكذلك فحص قرار التخصيص رقم 702 لسنة 2009 ومعاينة الأرض التي تبلغ مساحتها 1600 متر مربع أملاك دولة لإنشاء مدرسة الدندراوي الإعدادية بقرية المدامود بحري، وفحصت اللجنة القرار رقم 2061 لسنة 2008 والخاص بالأرض المتبرع بها من قبل ماجي منير سلوانس بمساحة 6 قراريط بالمدامود قبلي لإنشاء مدرسة.

وقال إنه سيتم البدء بتنفيذ إجراءات التخصيص لهذه الأراضي بأعمال إزالة التعديات عليها ضمن أعمال الموجة الرابعة عشر لإزالة التعديات على الأراضي أملاك الدولة والأراضي الصادر لها قرارات تخصيص للتحفظ عليها ودراسة تنفيذ قرارات التخصيص الصادرة لها.