عاجل.. سوريا تتصدى لصواريخ جيش الاحتلال في سماء دمشق

نجحت الدفاعات الجوية السورية في التصدي لأهداف معادية فوق العاصمة دمشق، قبل قليل، وأسقطت عددا من الصواريخ الإسرائيلية، حسبما أفادت تقارير إعلامية رسمية.

ومن جانبه، صرح أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" قائلًا: "أغارت طائرات حربية قبل قليل على عشرات الأهداف العسكرية التابعة لفيلق القدس الإيراني والجيش السوري داخل الأراضي السورية".

وأوضح "أدرعي" أن "الأهداف شملت صواريخ أرض-جو ومقرات قيادة ومستودعات أسلحة وقواعد عسكرية"، بحسب سكاي نيوز.

وذكر الجيش الإسرائيلي أن الغارات جاءت ردا على إطلاق قوة إيرانية قذائف صاروخية من الأراضي السورية نحو إسرائيل.

ويأتي ذلك بعد إعلان إسرائيل إسقاط 4 صواريخ أطلقت من سوريا باتجاه هضبة الجولان المحتلة، في حين أفادت وسائل إعلام سورية بسماع دوي انفجارات قرب مطار دمشق الدولي.