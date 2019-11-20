عرض برنامج "حديث المساء" المذاع عبر فضائية "mbc مصر" فيديو بعنوان "ماذا تفعل عن سرقة هاتفك المحمول؟" يبين الخطوات الواجب اتخاذها عند فقدان الهاتف، نرصدها لكم كما يلي..

- عمل محضر في قسم الشرطة وببيانات الهاتف الموجودة على كرتونته الأصلية.

- متابعة المحضر في النيابة وتقديم طلب تتبع واستعلام لدى شركات المحمول الثلاثة الموجودة في مصر.

- بعد فترة تصلك بيانات المستخدم الجديد للهاتف عن طريق شركات المحمول.

- التواصل مع المستخدم الجديد أو توكيل محامي متخصص لاسترداد الهاتف عن طريق التواصل مع الشخص أو تحرير محضر واتهامه بالسرقة بشكل مباشر.

وحذر المهندس محمود توفيق استشاري أمن المعلومات من إمكانية استخدام الهاتف المحمول في جرائم وأعمال غير مشروعة ما يوقع صاحبه في مسائلة قانونية.