تعرض طفل 10 سنوات للضرب والتعذيب على يد سيدة في الشارع، وسط مدينة مرسى مطروح، بعد أن تجردت السيدة من إنسانيتها ونزعت من قلبها الرحمة لتعطيه "علقة ساخنة" وتسبب له عاهة مستديمة في جسده وسط ذهول من المارة في الطريق العام بمساعدة أبنائها.

تفاجأ المواطنون في الشارع باعتداء سيده تدعى "أم شوشو" 48 سنة، على طفل يدعى "فهد.ع"، يبلغ من العمر 10 سنوات، بمساعدة أبنائها "عمر" 24 سنة و"شيماء" 22 سنة، أمام فترينة السجاير التي تمتلكها بجوار مديرية الصحة والسكان بمدينة مرسى مطروح، وتم إلقاء الطفل وتشويه جسده بمياه مغلية كما تعرض للضرب بآلة حادة في جريمة بشعة دون معرفة المواطنين أسباب ما حدث بعد أن تجمعوا لإنقاذ الطفل دون جدوى خوفا من السيدة وأبناؤها.

وأصيب الطفل بعدة حروق متفرقة في جسده نتيجة إلقاء الماء المغلي على ظهره، ما أدى لتساقط بعض جلد الظهر، واشتباه كسور في العظام بسبب ضربه بآلة حادة على عظام قدمه، كما أصيب بجروح متعددة في قدميه احتاجت لعدة غرز، وبعض الجروح في اليدين والرأس والوجه وبعض الإصابات الأخرى في مختلف جسمه من الأمام والخلف.

نقل الطفل إلى مستشفى مطروح العام وتم حجزه في غرفة 304 داخل قسم الجراحة بالمستشفى، وأخرطت الشرطة بالواقعة وتم إخطار النيابة وجارى التحقيق.

وألقت الشرطة القبض على السيدة وأبنائها وتم حجزهما في قسم شرطة مطروح، وجاري تحويلهما، اليوم، للنيابة العامة للتحقيق وكشف ملابسات وأسباب الواقعة.

وحرر والد الطفل محضرا ضد السيدة وأبنائها في قسم شرطة مطروح، اتهمهم بضرب وتعذيب ابنه والتنكيل به في الشارع، وجاري سماع جميع الأطراف لمعرفة جميع الأسباب التي أدت إلى حدوث الواقعة.