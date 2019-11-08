قررت نيابة مركز أبو حماد حبس عامل وزوجة شقيقه بتهمة تعذيب طفلته والتي تبلغ من العمر عام ونصف العام بإصابتها بحروق وكسور 15 يوما على ذمة التحقيق.

وكان اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارا يفيد بورود بلاغا لمركز شرطة أبو حماد من " ج س إ م " 26 عاما مقيمة بمركز أبو حماد يفيد باتهام زوجها " م م م خ " وشقيقه و زوجة شقيقه "س ص" 29 عاما ربة منزل بتعذيب طفلتها " فاطمة م م خ " عام ونصف والاعتداء عليها بالضرب وإصابتها بحروق مستغلين عدم تواجدها في المنزل وتم نقل الطفلة إلى مستشفى أبو حماد المركزي لتلقي العلاج اللازم.

وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق وأصدت قرارها المتقدم.

يشار إلى أن الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، توجه إلى مستشفى أبوحماد المركزي مساء أمس للاطمئنان على الطفلة فاطمة م. م. والتي تعرضت للتعذيب من ذويها أدى إلى كسور بالذراع الأيمن وحروق بالقدمين .

وشدد وكيل الوزارة على توفير كافة أوجه الرعاية الطبية للطفلة، واطمئن علي توافر الأدوية والمستلزمات وكافة الاحتياجات اللازمة لها .

وقال محمد كمال، وكيل وزارة التضامن بالشرقية، إنه تلقى إخطارا باستقبال مستشفى أبو حماد المركزي للطفلة التي تبين أن عمرها عام ونصف وتعرضت للتعذيب على يد والدها وعمها وزوجة عمها مستغلين عدم تواجد الأم في المنزل، مضيفا أنه تقرر صرف إعانة عاجلة للطفلة.