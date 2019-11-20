أعلن المركز الإعلامي لموانئ البحر الأحمر، اليوم الأربعاء، عن تداول 30 ألف طن ألومنيوم و500 شاحنة بضائع و48 سيارة، حيث يستعد ميناء سفاجا اليوم، لاستقبال السفينة New lader وعلى متنها 30 ألف طن ألومنيوم قادمة من الهند.

بينما تغادر السفينتين "أمانة" و"عزيز إكسبريس" وعلى متنهم 107 شاحنات و25 سيارة، فيما استقبل الميناء بالأمس 4 سفن، وهي: "أمانة، عزيز إكسبريس، الحرية، بوسيدون إكسبريس"، وعلى متنهم 180 شاحنة و22 سيارة، وغادرت السفينتين الحرية وبوسيدون إكسبريس وعلى متنهم 112 شاحنة.

كما يشهد ميناء نويبع استقبال السفينة "سينا"، على متنها 8 شاحنات، فيما استقبل الميناء بالأمس ثلاث سفن وهي: "آيلة، بريدج، سينا"، وعلى متنهم 60 شاحنة وسيارة وغادرت السفينة "سينا" وعلى متنها 33 شاحنة.