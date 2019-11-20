سعر الدولار اليوم في مصر

في ضوء ما تقدمه "الوطن" من خدمات، نستعرض متوسط سعر الدولار أمام الجنيه المصري، وفق التعاملات الصباحية، اليوم الأربعاء 20 نوفمبر الحالي، في بعض البنوك الخاصة والحكومية على النحو التالي:

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

بلغ سعر الدولار في بنك الإسكندرية نحو 16.07 جنيه للشراء، و16.17 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

بلغ سعر الدولار في بنك مصر نحو 16.07 جنيه للشراء، و16.17 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 16.07 جنيه للشراء، و16.17 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

بلغ سعر الدولار في بنك قناة السويس نحو 16.06 جنيه للشراء، و16.16 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك إتش إس بي سي

بلغ سعر الدولار في بنك إتش إس بي سي نحو 16.08 جنيه للشراء، و16.18 جنيه للبيع.