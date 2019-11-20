أمر عماد مهني رئيس النيابة الكلية بنيابات شمال القليوبية، اليوم، بالتصريح بدفن جثة ميكانيكي مسجل خطر أشعل النار في نفسه داخل مخزن بالخصوص خلال إصابته بحالة هياج وسُكر، مما أدى لوفاته في الحال وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة حيث تبين من التحقيقات أن المتوفي مهتز نفسيا وأصابته حالة هياج وعدم اتزان قبيل الحادث، دفعته للإقدام على الانتحار.

وذكرت التحقيقات أن أجهزة الأمن بالخصوص تلقت بلاغا بالواقعة، أمس، وبالفحص تبين قيام "خالد ر ن" ميكانيكي السابق اتهامه في 11 قضية "مشاجرة ومخدرات وسلاح مسجل شقي خطر"، بالتوجه إلى مخزن المواد البلاستيكية على مساحة 150 متر تقريباً ملك "صبري م م" بمنطقة الحفير، حاملاً سلاح ناري بندقية خرطوش، وسلاح أبيض سكين، في حال عدم اتزان وطرد صاحب المخزن خارجه وأغلقه من الداخل وحال استشعاره، بمحاولة صاحب المخزن وبعض العاملين معه فتح الباب لضبطه أشغل النيران داخل المخزن والتي نتج عنها وفاته واحتراق جميع محتوياته.

بسؤال مالك المخزن أيد مضمون مما أسفر عنه الفحص، وأضاف بعدم سابقة معرفته بالمتوفي وأنه فوجئ بدخوله المخزن عليه وفي حالة عدم اتزان وهياج وتبدو عليه علامات تعاطي المواد المخدرة وقام بإخراجه منه.

بسؤال شاهدي الواقعة كلاً من "عماد ح ا" سن 21 عاما سائق و"محمود س ا" سن 17 عاما عامل بالمخزن، أيدا مضمون ما أسفر عنه الفحص، وجرى نقل جثة المذكور لمستشفى بنها العام في حالة تفحم كامل والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة.

كما ضُبط السلاح الناري عبارة عن بندقية خرطوش ماركة شوت جن عيار 12، وطلقة من ذات العيار وبها بعض أثار احتراق وجرى التحفظ عليها وعلى مكان الحريق وإخطار قسم الأدلة الجنائية لاتخاذ شؤونه.