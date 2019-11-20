صرح الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنّه جارٍ تنفيذ 11232 وحدة سكنية (468 عمارة)، بمشروع JANNA للإسكان الفاخر بمدينة المنصورة الجديدة، وبلغت نسبة الإنجاز نحو 70%، وجارٍ تنفيذ 4704 وحدات (196 عمارة) بمشروع "سكن مصر"، وبلغت نسبة الإنجاز 84%، إضافة إلى تنفيذ 58 عمارة بالإسكان ذي الطابع الساحلي، وبلغت نسبة التنفيذ 20%.

وأضاف وزير الإسكان أنّه جارٍ أيضا بمدينة المنصورة الجديدة، تنفيذ 1149 فيلا (منفصلة – متصلة – شبة متصلة)، تضم 2103 وحدات، وبلغت نسبة تنفيذ الفيلات المودرن 40%، والفيلات الكلاسيك 32%.

وأشار الوزير إلى الانتهاء من تنفيذ 800 م بالجهة الشرقية من كورنيش مدينة المنصورة الجديدة، ويضم الكورنيش (ممشى - كافتيريات - برجولات - مقاعد - حارة دراجات - ملاعب - مناطق للقراءة والإنترنت - مناطق ألعاب للأطفال)، بينما بلغت نسبة تنفيذ 1.4 كم بالجهة الغربية من الكورنيش، 80%.

وأشار المهندس محمد رجب رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، والمشرف على مدينة المنصورة الجديدة، وجارٍ تنفيذ عدد من مشروعات المرافق، وتشمل شبكات مياه الشرب، وشبكات الصرف الصحي، وشبكات الطرق، وتنفيذ عدد من المشروعات الخدمية، وهي (مدرستان للتعليم الأساسي - 8 أسواق تجارية بالمناطق (1، 2، 3، 4) - مركز صحي).