في مسلسل متكرر، أغار جيش الاحتلال الإسرائيلي على عشرات الأهداف في الأراضي السورية من جديد، بعدما أعلن جيش الاحتلال، فجر اليوم، أنه شن غارات ضد "عشرات الأهداف العسكرية التابعة لفيلق القدس الإيراني والجيش السوري" من بينها صواريخ أرض - جو ومقرات قيادة، وذلك ردًا على إطلاق قذائف من الأراضي السورية، أمس، على حد قوله.

ووفقًا لوسائل الإعلام قُتل 11 شخصًا، وجرت العادة في مثل هذه العادة أن تعلن إسرائيل أن ضرباتها تستهدف مواقع إيرانية أو قوات تتبع لحزب الله اللبناني وفي هذه المرة أعلن أنها على أهداف إيرانية والجيش السوري، وترصد "الوطن" أبرز الضربات الإسرائيلية التي استهدفت سوريا في الفترة الأخيرة.

وترصد "الوطن" في السطور التالية أبرز الغارات الإسرائيلية على سوريا خلال آخر عامين:

- 13 يناير 2017: استهداف مستودعات أسلحة في مطار المزة العسكري.

- 13 فبراير 2017: هجوم استهدف مستودعات صواريخ داخل المطار نفسه.

- 22 فبراير 2017: قصفت إسرائيل بالصواريخ مواقع تابعة للجيش السوري قرب دمشق

- 27 أبريل 2017: غارات إسرائيلية استهدفت محيط مطار دمشق.

- 8 سبتمبر 2017: أعلن الجيش السوري استهداف إسرائيل موقعًا عسكريًا بريف حماة.

- 10 فبراير 2018: أكبر هجوم جوي إسرائيلي منذ عقود على سوريا وأسفر الهجوم عن تدمير 12 موقعًا بينهم 4 أهداف إيرانية.

- 26 يونيو 2018: قصف الطيران الإسرائيلي محيط مطار دمشق.

- 4 سبتمبر 2018: استهدفت الصواريخ الإسرائيلية مواقع عسكرية إيرانية بسوريا.

- 9 مايو 2019: استهدفت ضربات إسرائيلية مواقع عسكرية تابعة للجيش السوري.

- 1 يوليو 2019: مقتل 15 شخصا بينهم 6 مدنيين في القصف الإسرائيلي على محيط دمشق وريف حمص.

- 25 أغسطس 2019: استهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي قوات قال إنَّها إيرانية لمنعها من الهجوم على إسرائيل، وجرى ذلك عن طريق طائرات هجومية مسيرة.

- 20 نوفمبر 2019: 11 قتيلًا في غارات إسرائيلية ضد "أهداف" قال جيش الاحتلال إنَّها أهداف إيرانية.