تلقى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرا من الدكتورة كاميليا صبحي القائم بعمل رئيس قطاع الشؤون الثقافية والبعثات، بشأن الإعلان الموحد للبرامج الدراسية لخطة البعثات السنوية للعام 2019/2020.

وأشار التقرير إلى أنّ آخر موعد للتقدم الإلكتروني وتسليم الملفات الورقية لجميع أنواع الإيفاد هو 29 ديسمبر المقبل، طبقا لخطة البعثات السنوية للعام 2019/2020 بالنظام التنافسي لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجهات المدرجة بخطة البعثات، والبالغ عددها 1220 بعثة موزعة على النحو التالي: (295 بعثة خارجية كاملة، و655 بعثة إشراف مشترك، و230 مهمة علمية لما بعد الدكتوراه، و40 منحة ماجستير لجمع المادة العلمية).

وأوضح التقرير أنّ البعثات ممولة بالكامل من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لجميع دول العالم، سواءً على نفقة البعثات أو من خلال برنامج المبادرة المصرية اليابانية للتعليم EJEP (الإعلان الخامس) أو على تمويل مشترك مصري بريطاني من خلال برنامج نيوتن مشرفة.

وأضاف التقرير أنّ مجالات الإيفاد وهي: الطاقة الجديدة والمتجددة، وتكنولوجيا وعلوم المياه، وعلوم الحاسبات والبيانات، وعلوم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والعلوم الطبية، والعلوم الزراعية والتغذية، ونظم الزراعة الذكية، والعلوم التجارية وريادة الأعمال والابتكار، والعلوم الاجتماعية والإنسانية والتربوية، وإدارة وتكنولوجيا التعليم والابتكار، والنانو تكنولوجي وتطبيقاتها، والأمن السيراني وتأمين المعلومات، والذكاء الاصطناعي وتطبيقاته، والطاقة النووية، والعلوم الهندسية المتقدمة، والتخطيط وإدارة المدن الذكية والخضراء، وعلوم وتكنولوجيا الفضاء، والعلوم البينية (نانو تكنولوجي- بيوتكنولوجي- بيوفورماتكس)، والعلوم الأساسية.

وأوضح التقرير أنّه يمكن مراجعة شروط التقدم المستندات المطلوبة على الموقع الرسمي للبعثات.