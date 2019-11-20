كشف اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، عن وجود خطة بعيدة المدى لإنشاء شبكة صرف مستقلة بالقاهرة لتفادي تكرار أزمة غرق الشوارع بسبب مياه الأمطار.

وأضاف المحافظ خلال اجتماع المجلس التنفيذى للمحافظة، أن إنشاء شبكة مخصصة لصرف مياه الأمطار بعيدا عن الصرف الصحي سيكلف أموال كثيرة وبالتالى سيتم إنشائها على المدى البعيد.

وأشار "عبدالعال" إلى أنه وجه فى الفترة الأخيرة بزيادة عدد بالوعات الأمطار وصيانتها والدفع بالمعدات الكافية ونشر الشفاطات بأماكن تجمعات الأمطار لمواجهة أي طارئ.

وطالب محافظ القاهرة رؤساء الأحياء بإعداد تقارير عن مخالفات البناء والعقارات الآيلة للسقوط وحصر شامل لها، مؤكدا أنه طلب هذا الحصر منذ فترة ولم تصل التقارير الكافية حتى الآن.