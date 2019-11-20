قال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، إنَّ السعودية تواصل دعم المبعوث الأممي إلى اليمن للوصول إلى حل سياسي للأزمة، موضحًا "نأمل بأنَّ يفتح اتفاق الرياض الباب أمام محادثات سلام أوسع في اليمن".

وأضاف الملك سلمان، خلال افتتاحه أعمال السنة الرابعة من الدورة السابعة لمجلس الشورى، أنَّ السعودية ستواصل جهودها في تمكين المرأة ورفع نسبة مشاركتها، لافتا إلى أنَّ الاعتداءات على المملكة لم تؤثر على التنمية وحياة المواطنين والمقيمين.

وتابع: "نؤكد موقف المملكة الثابت من قضية فلسطين"، منوها بأنَّ السعودية تسير في طريقها إلى تحقيق المزيد من الإنجازات ضمن "رؤية 2030".

وأكّد الملك سلمان أنَّ طرح أرامكو للاكتتاب سيخلق آلاف الوظائف ويجذب استثمارات أجنبية، موضحًا أنَّ السياسة النفطية للمملكة تهدف إلى تحقيق أمن وموثوقية إمدادات النفط، وأنَّ سرعة استعادة أرامكو للإنتاج بعد الهجمات تثبت القدرة على تلبية الطلب العالمي.