أكد المشاركون في ورشة عمل تطوير نظام مراقبة وتفادي المخاطر للأغذية المستوردة، أن الرقابة والتحكم الفعال للأغذية المستوردة ضرورة لحماية صحة المستهلك، إلى جانب أهميتهما لتسهيل التجارة في المنتجات الغذائية الواردة إلى مصر، ولضمان حصول المستهلكين بشكل مستدام على أغذية آمنة.

وقال نصر الدين حاج الأمين ممثل "فاو" في مصر، خلال الورشة التي نظمتها المنظمة، اليوم، إن سلامة الأغذية ومراقبتها من مجالات العمل طويلة الأمد والتي وضعتها منظمة "فاو"، حيث وضعت مبادئ توجيهية لتعزيز النظم الوطنية لمراقبة الأغذية، فضلا عن مناهج دعم التحسين المستمر على المستوى الوطني، موضحا أن مثلها مثل الأطعمة المنتجة داخل بلد ما، يجب أن تكون الأطعمة المستوردة آمنة وذات جودة كافية؛ لضمان توفر الغذاء الآمن للمستهلكين.

وتنظم ورشة العمل، في إطار مشروع تعزيز قدرات أنظمة الرقابة على الغذاء في مصر؛ لتسهيل التجارة حيث تدعم منظمة الفاو الحكومة المصرية ممثلة في الهيئة القومية لسلامة الغذاء؛ لتعزيز نظام الرقابة على الأغذية في مصر، ودعم النظام الغذائي الوطني المنشأ حديثا، حيث تحدث هيئة سلامة الغذاء الرقابة على استيراد الأغذية بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية بما في ذلك المبادئ التوجيهية التي وضعتها هيئة الدستور الغذائي ومنظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية.

وتركز ورشة العمل على تطوير الكفاءات والموارد من أجل تعزيز المعرفة، وتطبيق مبادئ وممارسات الرقابة، وتفادي المخاطر للأغذية المستوردة، استنادا إلى دليل منظمة "فاو"، وتحليل ملف استيراد الأغذية الحالي في مصر بما في ذلك من وكيف ومن أين تستورد الأغذية؟

وتهدف الورشة إلى بناء إطار لتصنيف المخاطر لمراقبة الأغذية المستوردة بما في ذلك تحديد إجراءات الإدارة القائمة على المخاطر، بما في ذلك عمليات ما قبل الحدود وعلى الحدود وما بعد الحدود، وتحديد متطلبات الموارد لتنفيذ هذا الإطار بما في ذلك قواعد بيانات الاستيراد واحتياجات الخدمة التحليلية، والتنسيق مع الوكالات الحدودية الأخرى؛ وتطوير تدفق عمل إدارة مخاطر الاستيراد ومخطط العمل الموحد؛ وفهم الحاجة إلى تطوير التواصل بشأن المخاطر ونصائح "ممارسات الاستيراد الجيدة" للمستوردين.

كما تهدف إلى وضع تشريع واضح لمراقبة الأغذية، وروابط جيدة مع نظام مراقبة الأغذية المحلي، بما في ذلك المستوردون وشركات الأغذية والمستهلكين، وضمان توافر الموارد المناسبة للسلطات المختصة؛ لفحص المواد الغذائية المستوردة وتطبيق المبادئ؛ والتنسيق القوي بين السلطات المختصة المسؤولة عن سلامة الأغذية ومراقبة الحدود، ومعرفة مستوردي الأغذية واستخدام ممارسات الاستيراد الجيدة بما يتماشى مع اللوائح والتشريعات.