قال الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين، إن المردود الجاري للصوب الزراعية على الأمن الغذائي للمواطن المصري، يتلخص في عدة محاور، منها الإتاحة والاستدامة وتعزيز الإنتاجية وتسهيل وسرعة عملية الوصول إلى الأسواق ثم سلامة الغذاء.

وأوضاف "خليفة" خلال لقاء مع إذاعة "البرنامج العام"، أن هناك تقريرا لمعهد التخطيط القومي التابع لوزارة التخطيط عن حالة الأمن الغذائي في مصر، والذي صدر عام 2018 وأفاد بتحسن حالة الأمن الغذائي في عام 2018، مقارنة بعامي 2016 و2017، وبالتالي أصبح هناك تحسن في تلك المشروعات.

وتابع نقيب الزراعيين، أن مشروع "تكافل وكرامة" الذي تقوم الحكومة بتنفيذه الآن، ويستفيد منه قرابة 5 ملايين شخص، يهتم بتوفير وتحسين حالة الأمن الغذائي، فالفائدة الناتجة من كل هذه المشروعات الزراعية العملاقة كبيرة جدا، خاصة لأهالي الصعيد بعد إعطاء الرئيس عبد الفتاح السيسي توجيهاته بتنفيذ مشروع عملاق على مساحة 62 ألف فدان في محافظتى بني سويف والمنيا، مشيرا إلى أن تلك المشروعات لها بعد اجتماعي يحرص عليه الرئيس والدولة في ظل رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة والشاملة.