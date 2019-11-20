الحصة انتهت لموا الكراريس.. مدرس يموت أثناء الشرح وهزار طالب قلب بجد

في شهر واحد، شهد فصلين دراسيين في محافظتي القليوبية والدقهلية سقوط وموت مفاجيء مرة معلم وأخرى طالب، وانتهت الحصة مبكرًا.

"كنت فاكره بيهزر"، التبرير الذي خرج به معلم الفصل الذي سقط فيه الطالب طارق محمد القوصي بالصف الثالث الإعدادي متوفيًا إثر هبوط حاد في الدورة الدموية، خلال إحدى الحصص الدراسية عقب الفسحة، وقيل إنه قبيل خروج الطالب للفسحة استغاث بمدرسه بأنه يشعر بإعياء إلا أن المعلم طلب منه الكف عن الهزار معتقدًا أنه يمزح.

طالب مدرسة نور السلام الخاصة بالقناطر الخيرية التابعة لمدارس سنودس النيل الإنجيلي الخاصة بالكنيسة الإنجيلية، الذي توفي في أثناء الحصة، لم ينتبه أحد إلى معاناته إلا بعد نصف ساعة، وحينما تدخلوا وطلبوا الإسعاف كان قد فارق الحياة واكتشفوا وفاته، بحسب تصريحات والده.

داخل فصل دراسي آخر في الدقهلية توفي مدرس أثناء الحصة في السادس من نوفمبر الجاري، وهو يدعى أحمد حسين سليمان، 52 عاما، معلم اللغة العربية، بمدرسة الشهيد محمد جمال سليم الإعدادية "الحديثة سابقا"، التابعة لإدارة غرب المنصورة التعليمية، بمحافظة الدقهلية، توفي داخل الفصل في أثناء الشرح، إثر هبوط حاد في الدورة الدموية، وقال أحد زملائه ويدعى بسام السيد إنه لم يكن يشتكي من مرض وكان معروفا بحُسن خلقه وتمكنه في شرح المادة العلمية.