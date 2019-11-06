توفى أحد معلمي اللغة العربية بمدرسة الشهيد محمد جمال سليم الإعدادية "الحديثة سابقا"، التابعة لإدارة غرب المنصورة التعليمية، بمحافظة الدقهلية، داخل الفصل أثناء شرح إحدى الحصص.

ونعت مديرية التربية والتعليم أحمد حسين سليمان، 52 عاما، مدرس اللغة العربية، بمدرسة الشهيد محمد جمال سليم الإعدادية "الحديثة سابقا"، والذي صعدت روحه لخالقها أثناء أدائه واجبه الوظيفي داخل الفصل الدراسي.

وقال الدكتور بسام السيد، أحد زملاء المتوفي، إنه ذهب إلى عمله ولم يشتكي من أي مرض، وسقط فجأة داخل الفصل، مصابا بهبوط حاد، وتوفى على الفور، موضحا أن إدارة المدرسة حررت محضر بذلك.

وأضاف "السيد" لـ "الوطن" أن المعلم الراحل كان يتميز بحُسن خلقه وتعامله الراقي مع طلابه وزملائه، وكان يشعر بالفقير قبل الغني، إضافة إلى أنه كان نابغة في مادته، وما يزيد من الحزن أنه كان يستعد لزفاف ابنته بعد أسبوعين.

وأدي علي عبد الرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم، واجب العزاء للأسرة المتوفي، داعيا الله أن يتغمده بواسع رحمته.