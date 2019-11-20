شكل المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، لجنة فنية لمعاينة منطقة تسرب المياه بعزبة الأمير، بمدينة إسنا جنوب الأقصر.

وقال محمد السيد سليمان، رئيس مركز ومدينة إسنا، لـ"الوطن"، إن اللجنة عاينت مناطق التسرب بعد أعمال الحفر والتنقيب، تبين وجود زراعات وأشجار داخل بعض المنازل، نتيجة تسرب المياه إليها وأصحابها هجروها، بالإضافة إلى رصد مجموعة مواسير تالفة، كانت مخصصة لري الأشجار.

وأضاف "سليمان"، أن اللجنة رصدت وجود توصيلات للمياه خارج الخطوط المخصصة للمنازل، والتي من المرجح أن تكون السبب الرئيسي للمشكلة، مؤكدًا أن اللجنة ستعلن تقريرها قريبًا، ليعقبه على الفور البدء في إصلاح المشكلة، والقضاء على معاناة أهالي المنطقة، التي دامت سنوات.