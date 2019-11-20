نشر موقع "نورديك مونيتور السويدي"، وثيقة سرية مُسربة تكشف مخطط تركي للاحتفاظ بوجود عسكري دائم في قطر، يشمل توسيع القاعدة البرية التركية لتشمل نشر قوات جوية وبحرية.

ووفق الوثيقة، فأن القاعدة التركية لديها القدرة على استيعاب 3 آلاف جندي.

وتعتزم الحكومة التركية زيادة قاعدتها العسكرية في قطر بالأصول البحرية والجوية بالإضافة إلى القوات البرية، وتوسيع ما بدأته بالفعل كقاعدة صغيرة إلى مقر للقوات المشتركة بحلول نهاية عام 2019، حسبما كشفت وثيقة حكومية سرية.

وفقًا للوثيقة، التي جرى تصنيفها على أنَّها سرية وجرى إعدادها باللغتين التركية والإنجليزية لواضعي السياسات في تركيا وقطر، من المتوقع أن يبلغ إجمالي عدد القوات المسلحة التركية، في القاعدة في الدوحة 2800 جندي بحلول نهاية العام الجاري.

ومع اكتمال المشروع، سيكون لدى تركيا 1434 جنديًا من القوات البرية، و 272 من القوات الجوية و 228 من القوات البحرية، وسيزود المقر المشترك بـ108 أفراد، وسيجرى تعيين مجموعة دعم من 758 لتقديم المساعدة للقوات.

وفقًا للوثيقة، عقد اجتماع المفاوضات بين الفريقين التركي والقطري في 17 فبراير 2016 في أنقرة.

وأعقب ذلك المزيد من المحادثات حيث تم تخصيص الأراضي في الدوحة وتخطيط أعمال البناء، وجرى اتخاذ قرار مجلس الوزراء التركي في يوليو 2016.

وبنهاية العام ، كان المشروع يستهدف نشر 186 جنديًا تركيًا في قطر، والتي كانت تقتصر على القوات البرية فقط. في عام 2017، كان من المقرر زيادة حجم القوات إلى 496، وكان من المتوقع أن يكون الانتشار هو 1.254 في عام 2018.

ومن المقرر، أنَّ يشارك الجيش التركي أيضًا في مناورات عسكرية تُعرف باسم "النصر" وتجريها القوات المسلحة القطرية وفقًا لخريطة الطريق.