أبو الغيط يدين تسليم إيران مقر سفارة اليمن في طهران لميليشيات الحوثي

أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، عن شجبه واستنكاره لما أقدمت عليه السلطات الإيرانية أمس، من اعتراف رسمي بتمثيل الميليشيا الحوثية لديها وتسليمها مقر البعثة الدبلوماسية للجمهورية اليمنية في طهران والمباني التابعة لها وأموالها وممتلكاتها.

واعتبر الأمين العام للجامعة العربية، "هذه الخطوة خروجاً فاضحاً عن الأعراف الدبلوماسية وانتهاكاً صريحاً لميثاق الأمم المتحدة واتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية والقنصلية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة خاصة قرار 2216".

وصرح مصدر مسؤول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بأنَّ مثل هذه الخطوة تعكس إصراراً ايرانياً على الإمعان في السلوك العدائي بهدف زعزعة استقرار اليمن بما يترتب عليه من تهديد لأمن جيرانه.

وأكد المصدر دعم الجامعة الكامل لكل ما تتخذه الحكومة اليمنية الشرعية من إجراءات قانونية وسياسية ملائمة للتصدي لهذا السلوك الإيراني حفاظاً على سيادتها واستقلالها، مشيراً إلى ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي، ممثلاً في مجلس الأمن، بمسؤولياته في هذا الخصوص.