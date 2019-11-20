مدبولي يقر تعديل اللائحة.. الإخطار بعلم الوصول يثبت الملكية الفكرية

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 38 لسنة 2019، بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للكتب الأول والثاني والرابع من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية.

ونص القرار على أن تضاف اللائحة التنفيذية للكتب الأول والثاني والرابع من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 1366 لسنة 2003 المشار إليه مواد بأرقام (68 مكرر، و154 مكرر، و185مكرر) وفي تطبيق أحكام هذا الباب يجوز أن تكون الإخطارات بموجب كتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول أو بأي وسيلة إلكترونية لها حجة في الإثبات وفقاً للقانون المنظم للتوقيع الإلكتروني.

ونشر هذا القرار في الجريدة الرسمية بعددها الصادر بتاريخ اليوم، الأربعاء 20\11\2019.