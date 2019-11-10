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في ذكرى وفاتها.. قصة إصابة الأحبال الصوتية لـ "الشحرورة"

في ذكرى وفاتها.. قصة إصابة الأحبال الصوتية لـ "الشحرورة"

"الثقافة": الحفاظ على حقوق الملكية الفكرية وسيلة لتشجيع الإبداع

"الثقافة": الحفاظ على حقوق الملكية الفكرية وسيلة لتشجيع الإبداع

ورشة عمل لتوعية طلاب 8 مدارس في الإسكندرية بمخاطر "تسونامي"

ورشة عمل لتوعية طلاب 8 مدارس في الإسكندرية بمخاطر "تسونامي"

محلل سوري: تركيا وأمريكا السبب الرئيسي لما يحدث فى المنطقة العربية

محلل سوري: تركيا وأمريكا السبب الرئيسي لما يحدث فى المنطقة العربية

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عسكريون عن تنفيذ الجيش لأكبر مناورة في "المتوسط": "رسالة ردع"

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