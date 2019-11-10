"الثقافة": الحفاظ على حقوق الملكية الفكرية وسيلة لتشجيع الإبداع

تستضيف مصر الاجتماع الإقليمي الخامس لرؤساء مكاتب حق المؤلف بهدف القيام بدور ريادي لوضع قواعد نظام دولي متوازن وفعال للحفاظ على حقوق الملكية الفكرية.

قالت وزير الثقافة، إن استضافة الاجتماع يأتي تأكيداً لدور مصر الريادي وانطلاقا من مكانتها الحضارية إقليمياً وعالميا.

وأشارت إلى أن الحفاظ على حقوق الملكية الفكرية بما تشمله من ابتكارات تتعلق بالاختراعات العلمية والمصنفات الأدبية والفنية والتصميمات وغيرها من المجالات يعد أحد أهم وسائل التشجيع على الإبداع بمختلف صوره، مضيفة أن منظمة "الويبو" إحدى منظمات الأمم المتحدة، وتنص إجراءات عملها على التعاون مع الدول الأعضاء بها والمؤسسات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية وقطاع ريادة الأعمال في كل أنحاء العالم للمشاركة في تحقيق فوائد نظام الملكية الفكرية الدولي بما ينعكس إيجابا على المجتمعات.

وجاء الاجتماع الإقليمي الخامس لرؤساء مكاتب حق المؤلف في المنطقة العربية في القاهرة يومي 9 و10 نوفمبر الجاري ليتناول عدة موضوعات هي احدث التقنيات والحالة الراهنة من منظور وطني، إمكانات الصناعات الثقافية والإبداعية في العالم العربي .. التحديات والفرص، العناصر الأساسية للنجاح في مجال صناعة الموسيقى، العناصر الأساسية للنجاح في مجال الصناعات السمعية والبصرية، العناصر الأساسية للنجاح في مجال الطباعة والنشر إلى جانب مناقشة خطة عمل لتحسين نظم حق المؤلف في الدول العربية.

وقد رأس الوفد المصري وألقى كلمة الافتتاح نيابة عن وزيرة الثقافة الدكتور هشام عزمي، الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة وكل من الدكتور أشرف ذكي، رئيس أكاديمية الفنون، الدكتور أنور مغيث، رئيس المركز القومي للترجمة، محمد فاروق مساعد المستشار القانوني لوزير الثقافة.

وألقى كلمة "الويبو" نائب مدير عام المنظمة العالمية للملكية الفكرية لقطاع المؤلف والصناعات الإبداعية سيلفي فوربان، وأعضاء المنطمة شرين جريس، مستشار رئيسي بالمنظمة، محمد الحبال مسئول برنامج مساعد في المنظمة، بحضور عدد من المستشارين المتخصصين في مجال الملكية الفكرية وحق المؤلف من المجر وفرنسا ولبنان والأردن وعدد من المنظمات الدولية التي تعمل في هذا المجال مثل جامعة الدول العربية واتحاد الناشرين الدوليين IPA، والاتحاد العالمي لمنظمات حقوق الاستنساخ ifrro، وارنر ميوزيك الشرق نيابة عن الاتحاد الدولي لصناعة التسجيلات الصوتية ifpi، وبوب ارابيا أبو ظبي والمجمع العربي للملكية الفكرية.

ويلي هذا الاجتماع، ورشة عمل يومي 11 و12 نوفمبر الجاري لمناقشة هذه المواضيع مع عدد كبير من المسئولين عن الملكية الفكرية وحق المؤلف في جمهورية مصر العربية.

يشار إلى أن منظمة "الويبو" هي المنتدى العالمي للخدمات والسياسة العامة والتعاون والمعلومات في مجال الملكية الفكرية وتضم في عضويتها 192 دولة، تأسست عام 1967 وتعمل على مساعدة الحكومات والأفراد على استخدام الملكية الفكرية لتحقيق التنمية للاقتصادية وإرساء شراكات بين القطاعين العام والخاص بغرض التصدي للتحديات العالمية وإنشاء بنية تحتية عالمية للملكية الفكرية وتعظيم احترامها.