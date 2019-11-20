وصل الفنان أحمد حلمي، وزوجته الفنانة منى زكي، إلى حفل افتتاح الدورة الواحدة والأربعين، لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، برئاسة المنتج محمد حفظي، والذي سيُقام داخل دار الأوبرا المصرية بعد قليل.

وبدأ توافد عدد من النجوم على "الريد كاربت"، منهم رانيا يوسف، وهنا شيحة، والراقصة دينا، وليلى علوي ويسرا، وهند صبري، وأحمد مجدي، ويوسف عثمان، وأمير المصري، فضلًا عن محمد حفظي رئيس المهرجان، والناقد أحمد شوقي، القائم بأعمال المدير الفني للمهرجان.

وانطلقت مساء اليوم فعاليات الدورة الواحدة والأربعين لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، برئاسة المنتج والسيناريست محمد حفظي، وذلك بدار الأوبرا المصرية، التي استعدت بشكل خاص لاستقبال هذا الحدث بإنشاء مسرح خاص لاستقبال الفعاليات التي تستمر على مدار 9 أيام.