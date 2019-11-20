شارك الفنان علي ربيع صوره له عبر موقع تبادل الصور الفيديوهات الشهير "إنستجرام" أثناء الجلوس على النيل، وعلق على الصورة قائلًا: "أنا الأسد أهو".

وكانت قد كشفت ندى محمود طليقه الفنان علي ربيع سبب انفصالها عبر موقع "الانستجرام" في تدوينتها قائلة: "أمك ثم أمك ثم أمك، وإن قالت لك طلق مراتك واطردها من بيتها هي وبنتك متترددش ياقلب أمك، أنا وبنتك خصيمك ليوم القيامة".

يذكر أن آخر أعمال الفنان ربيع كان مسلسل "فكرة بمليون جنيه" الذي عرض على قناة إم بي سي مصر، رمضان الماضي، من بطولة كل من سهر الصايغ، وصابرين، وصلاح عبدالله، وكريم عفيفي.