البيئة توافق على إنشاء 151 مشروعا بجنوب سيناء

قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إن مدينة شرم الشيخ شهدت طفرة في مجال النظافة والبيئة خلال الفترة الماضية استعدادا للموسم السياحي الشتوي، حيث تواجدت إدارة للنظافة والتجميل بالمدينة، التي أصبحت هي الجهة المنفذة ‏والمسئولة عن إدارة منظومة المخلفات، بعد تقسيم المدينة إلى قطاعات ويجرى التعاقد مع شركات خاصة للقيام بأعمال ‏النظافة ببعض القطاعات بالمدينة.

وأوضح أنه جرى إعلان محمية رأس محمد كأول محمية خضراء بمصر من قبل الاتحاد الدولي لصون الطبيعة التابع للأمم المتحدة، وصدرت الموافقة البيئية لـ 151 مشروعا.

وأضاف محافظ جنوب سيناء، أن منظومة النظافة لا تقتصر فقط على مدينة شرم الشيخ، حيث توجد إدارة حكومية تعمل على إدارة منظومة المخلفات في مدن المحافظة، وتقوم بجميع مراحل جمع ونقل وتخلص من القمامة، وذلك عن طريق ‏العمالة الدائمة والمؤقتة، ويتولى القطاع الخاص أعمال النظافة بكل من مدينة راس سدر ودهب ونويبع وطابا فقط.

وأكد المحافظ أنه جرى إنشاء وحدة التدخل السريع بمدن المحافظة ‏برئاسة رئيس كل مدينة لإزالة المخلفات ومتابعة أعمال النظافة، وأي أعمال تكلف بها في هذا النطاق وبالفعل نجحت وحدة ‏التدخل السريع في حل 10 شكاوى وردت إلى المحافظة، موضحا أن جهاز تنظيم إدارة المخلفات التابع لوزارة البيئة درس كيفية إدارة المخلفات ‏الصلبة بالمحافظة.‏