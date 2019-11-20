لقي طفل يبلغ من العمر عامين مصرعه، وأصيب والده ووالدته وشقيقه إثر انقلاب سيارة ملاكي داخل ترعة على "الطريق الزراعي الغربي" دائرة مركز العسيرات، وجرى نقل الجثة لمستشفى المنشأة المركزي، والمصابين لمستشفى سوهاج الجامعي.

تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة العسيرات، يفيد حدوث انقلاب لسيارة ملاكي داخل ترعة على الطريق الزراعي الغربي، وانتقل إلى مكان الواقعة ضباط مباحث المركز، وتبين من الفحص أنه أثناء قيادة "عبد العزيز. م"، 42 عاما، عامل سيارة رقم 59033 ملاكي سوهاج، على الطريق الزراعي الغربي انقلبت السيارة داخل ترعة بجوار كوبري شيحة.

وأسفر الحادث عن وفاة الطفل "محمد" عامين نجل قائد السيارة، وإصابة كل من والده ووالدته، "نشوى. م. ع"، 25 عاما، ربة منزل، بانهيار عصبي حاد، وشقيقه إبراهيم، 4 سنوات، بصعوبة في التنفس نتيجة الغرق، وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى المنشأة المركزي، والمصابين للمستشفى الجامعي.

وجرى انتشال السيارة من الترعة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.