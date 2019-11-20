كرمت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي، في دورته الـ41 اسم الفنان والدكتور عزت أبو عوف، خلال حفل افتتاح المهرجان، المقام بدار الأوبرا المصرية، جاء ذلك تأكيدا لما نشرته الوطن الأسبوع الماضي.

واختار المهرجان السينما المكسيكية لتكون ضيف شرف الدورة 41، ويشمل برنامج التكريم عرض 8 أفلام، وتكريمين، إضافة إلى إقامة عدد من الندوات والمحاضرات التي تُلقي الضوء على صناعة السينما المكسيكية.

وتتضمن استضافة مهرجان القاهرة للسينما المكسيكية، تكريم شخصيتين بارزتين في صناعة السينما المكسيكية، هما السيناريست والمخرج جويرمو أرياجا، الذي ترشح للأوسكار، وحاز على جائزة أفضل سيناريو من مهرجان كان السينمائي، بالإضافة إلى المخرج كارلوس ريجاديس، صاحب الأسلوب الشعري التجريبي، الفائز بجائزة لجنة التحكيم وجائزة أفضل مخرج في مهرجان كان السينمائي.

كما يتضمن برنامج الاحتفال محاضرات وماستر كلاس لعدد من السينمائيين المكسيكيين، عن مراحل تطور السينما في بلادهم ومائدة مستديرة حول صناعة السينما في المكسيك.

ويقدم مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ41 الفنان خالد الصاوي وأحمد داوود ودينا الشربيني، كما يعرض المهرجان أكثر من 150 فيلما من 63 دولة من مختلف دول العالم، وجرى اختيار فيلم الافتتاح ليكون فيلم "الأيرلندي" للمخرج مارتن سكورسيزي.

وانطلقت مساء اليوم فعاليات الدورة الـ41 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دار الأوبرا، برئاسة المنتج محمد حفظي، وسط مشاركة واسعة من نجوم الفن في مصر والوطن العربي. وافتتح فعاليات المهرجان، الفيلم الأمريكي "The Irishman"، "الإيرلندي".

وجرى إنشاء مسرح خاص في دار الأوبرا، لاستقبال فعاليات المهرجان المقرر أن يستمر 9 أيام.

وتتضمن فعاليات المهرجان عروضا لأحدث الأفلام العالمية، بالإضافة إلى الأفلام المصرية وهي: "احكيلي، أمين، بحر الرمال، البحث عن غزالة، ونوم الديك في الجبل".