قال محمد حفظي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي، إن وزيرة الثقافة، إيناس عبد الدايم، تقدمت بخالص اعتذارها عن عدم تمكنها لحضور حفل افتتاح الدورة الـ 41 من المهرجان، نظرا لتكليفها بمهمة رسمية خارج البلاد باليونسكو، موضحا أن الوزيرة ستحضر ختام المهرجان.

وقدم "حفظي" خلال كلمته للحضور بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي في نسخته الـ41، والمذاع على فضائية "DMC"، الشكر لوزارة الثقافة والناقد السينمائي الراحل يوسف شريف رزق الله: "بجد لولا ترشيحه ليا لوزيرة الثقافة مكنتش هبقى موجود هنا وأنا بشكره وفخور أن الدورة دي بنهديها لروحه ولأسمه"، موضحا أن المهرجان يحتوي على 153 فيلما من 63 دولة، يعرض منهم للمرة الأولى 35 فيلما: "دي حاجة محصلتش في أي مهرجان عربي قبل كدة".

وأكد أن "القاهرة السينمائي" يدعم مشاريع الشباب بقيمة 200 ألف دولار في مراحل التطوير وما بعد الإنتاج: "المهرجان دة فعالياته مقامة على مدار 9 أيام بيقدم ورش وحلقات نقاشية وعروض أفلام في الأوبرا والزمالك ووسط البلد، وسينما راديو لإعادة نشر الأفلام القديمة، وأحنا عندنا السنة دي سينما الواقع الافتراضي للعام الثاني على التوالي"، مشيرا إلى أن السينما المكسيكية هي ضيف شرف المهرجان في نسخته الـ41: "عندهم سينما هامة جدا وفيه شبه كبير بينا وبينهم".

وانطلقت مساء اليوم فعاليات الدورة الـ41 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دار الأوبرا، برئاسة المنتج والسيناريست محمد حفظي، وسط مشاركة واسعة من نجوم الفن في مصر والوطن العربي. وافتتح فعاليات المهرجان، الفيلم الأمريكي "The Irishman"، "الإيرلندي".

وجرى إنشاء مسرح خاص في دار الأوبرا، لاستقبال فعاليات المهرجان المقرر أن يستمر 9 أيام.

وتتضمن فعاليات المهرجان عروضا لأحدث الأفلام العالمية، بالإضافة إلى الأفلام المصرية وهي: "احكيلي، أمين، بحر الرمال، البحث عن غزالة، ونوم الديك في الجبل".