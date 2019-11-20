قالت الفنانة ريهام عبدالغفور، إن السبب الرئيسي لوجودها بمهرجان القاهرة السينمائي يرجع إلى رغبتها في حضور تكريم الفنانة منة شلبي بجائزة فاتن حمامة للتميز.

وأضافت، خلال لقاء لها على هامش مهرجان القاهرة السينمائي، بثته "dmc": "سعيدة جدا عشانها وحاسة إنه تكريم لينا كجيل، وتستاهل كل تكريم وفرحة".

وعن الأفلام التي ترغب في حضورها على هامش المهرجان، أوضحت أنها لم تحدد بعد، لكنها ستستشير في ذلك، متابعة: "على قد ما قدر هحضر أكبر عدد".

وعلقت على دور الناقد يوسف شريف رزق الله، والذي تحمل هذه النسخة من المهرجان اسمه، قائلة إنه له فضل كبير على الجميع، "هو اللي عرفنا معنى المهرجانات السينمائية ودور الأفلام في حياة الأفراد".