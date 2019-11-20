طالبت المستشارة الفيدرالية النمساوية بريجيته بيرلاين، المجتمع الدولي بضرورة تفعيل كافة القوانين الدولية التي تحمي حقوق الطفل وتمنع عمالة الأطفال واستغلالهم خاصة من قبل تجار البشر ومهربي اللاجئين، وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء النمساوي ألكسندر وينترشتاين، في تصريح اليوم، إن المستشارة الفيدرالية أطلقت تلك الدعوة بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الطفل.

وأضاف وينترشتاين، أن المستشارة الفيدرالية وأعضاء الحكومة أحيوا اليوم الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لحماية حقوق الطفل، حيث شددت على ضرورة تقديم الدعم للدول النامية في مجال حقوق الإنسان وبخاصة حقوق الطفل من أجل ضمان حياة كريمة ومستقبل أفضل للأجيال القادمة.